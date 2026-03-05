Foto 1 / 5
Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
BBPOM Periksa Keamanan Takjil Ramadan
Kamis 05 Maret 2026 21:58 WIB
JAKARTA - Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengambil sampel makanan yang diperjualbelikan untuk diuji langsung di lokasi. Pengujian bertujuan mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya yang dilarang dalam pangan, seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.
