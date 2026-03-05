Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

BBPOM Periksa Keamanan Takjil Ramadan

Kamis 05 Maret 2026 21:58 WIB
A
A
A

JAKARTA - Petugas BBPOM Jakarta memeriksa sampel makanan di Sentra Takjil, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pemeriksaan sampel makanan yang dijual saat Ramadan guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.

 
Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengambil sampel makanan yang diperjualbelikan untuk diuji langsung di lokasi. Pengujian bertujuan mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya yang dilarang dalam pangan, seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
BBPOM Lakukan Uji Laboratoriun Panganan untuk Berbuka Puasa
BBPOM Periksa Keamanan Takjil Ramadan
Pasar Takjil Ramadhan Delight di Makassar, Dorong Ekonomi Warga dan UMKM
Umat Katolik Berbagi Takjil Ramadhan di Salatiga
BBPOM Surabaya Amankan Kosmetik dan Pangan Ilegal Senilai Rp 1,8 Miliar
1.600 Komestik Ilegal Disita BBPOM