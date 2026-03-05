Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Pencegahan Stunting

Kamis 05 Maret 2026 21:58 WIB
A
A
A

JAKARTA - Plt. Direktur Bina Peran Serta Masyarakat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ketua Tim Kerja GENTING (Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting) Yuni Hastutiningsih memberikan sambutan saat acara pemaparan hasil dan pembelajaran dari Program Pendampingan Gizi 2025 di Jakarta, Rabu (4/3/2026). 

 
Nestle Indonesia menutup rangkaian Program Pendampingan Gizi 2025 bersama sejumlah mitra lintas sektor, antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), TP PKK Kabupaten Batang, Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof. Ali Khomsan, serta Yayasan Edu Farmers International sebagai mitra pelaksana di lapangan. Program tersebut menegaskan pentingnya intervensi gizi anak usia dini yang konsisten, terpantau, dan berbasis kolaborasi dalam upaya mendukung pencegahan stunting di Indonesia.
