Foto 1 / 5
Perbesar
Plt. Direktur Bina Peran Serta Masyarakat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ketua Tim Kerja GENTING (Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting) Yuni Hastutiningsih memberikan sambutan saat acara pemaparan hasil dan pembelajaran dari Program Pendampingan Gizi 2025 di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Program Pendampingan Gizi 2025 bersama sejumlah mitra lintas sektor, antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), TP PKK Kabupaten Batang, Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof. Ali Khomsan, serta Yayasan Edu Farmers International sebagai mitra pelaksana di lapangan.
Foto 3 / 5
Perbesar
Program Pendampingan Gizi 2025 bersama sejumlah mitra lintas sektor, antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), TP PKK Kabupaten Batang, Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof. Ali Khomsan, serta Yayasan Edu Farmers International sebagai mitra pelaksana di lapangan.
Foto 4 / 5
Perbesar
Program Pendampingan Gizi 2025 bersama sejumlah mitra lintas sektor, antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), TP PKK Kabupaten Batang, Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof. Ali Khomsan, serta Yayasan Edu Farmers International sebagai mitra pelaksana di lapangan.
Foto 5 / 5
Perbesar
Marketing Manager PT Nestle Indonesia Ankur Mittal (kiri), Ketua TP PKK Kabupaten Batang Faelasufa (kedua kiri), Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Ali Khomsan (ketiga kiri), Chief Operating Officer Yayasan Edu Farmers International Amri Ilmma (ketiga kanan), Plt. Direktur Bina Peran Serta Masyarakat BKKBN sekaligus Ketua Tim Kerja GENTING (Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting) Yuni Hastutiningsih (kedua kanan), dan Director of Corporate Affairs PT Nestle Indonesia Fajar Dewantara (kanan) berbincang dalam acara pemaparan hasil dan pembelajaran Program Pendampingan Gizi 2025 di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Advertisement
Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Pencegahan Stunting
Kamis 05 Maret 2026 21:58 WIB
A
A
A
JAKARTA - Plt. Direktur Bina Peran Serta Masyarakat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Ketua Tim Kerja GENTING (Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting) Yuni Hastutiningsih memberikan sambutan saat acara pemaparan hasil dan pembelajaran dari Program Pendampingan Gizi 2025 di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Nestle Indonesia menutup rangkaian Program Pendampingan Gizi 2025 bersama sejumlah mitra lintas sektor, antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), TP PKK Kabupaten Batang, Guru Besar Pangan dan Gizi IPB Prof. Ali Khomsan, serta Yayasan Edu Farmers International sebagai mitra pelaksana di lapangan. Program tersebut menegaskan pentingnya intervensi gizi anak usia dini yang konsisten, terpantau, dan berbasis kolaborasi dalam upaya mendukung pencegahan stunting di Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya