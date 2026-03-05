Advertisement
Artis Shireen Sungkar (kiri) dan Teuku Wisnu (kanan) mendampingi anak-anak dari Yayasan Yatim Piatu Al-Andalusia saat berbelanja di Flagship Store MR.D.I.Y. Indonesia, Lotte Mall, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
Program ini mempertemukan Komunitas IbuHebat, anak-anak panti asuhan, rekan media, serta Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu dalam kegiatan berbagi dan mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan.
Program ini mempertemukan Komunitas IbuHebat, anak-anak panti asuhan, rekan media, serta Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu dalam kegiatan berbagi dan mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan.
Head of Marketing MR.D.I.Y. Indonesia Ria Sutrisno, Pasangan selebritis Teuku Wisnu dan Shireen sungkar saat menjadi pembicara pada saat sesi talkshow dalam acara Berkah Baik Iftar Momen Kebersamaan dalam Kebaikan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Head of Marketing MR.D.I.Y. Indonesia Ria Sutrisno, Pasangan selebritis Teuku Wisnu dan Shireen sungkar saat menjadi pembicara pada saat sesi talkshow dalam acara Berkah Baik Iftar Momen Kebersamaan dalam Kebaikan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Berbagi Kebaikan Lewat Berkah Baik Iftar

Kamis 05 Maret 2026 21:48 WIB
A
A
A

JAKARTA - Artis Shireen Sungkar (kiri) dan Teuku Wisnu (kanan) mendampingi anak-anak dari Yayasan Yatim Piatu Al-Andalusia saat berbelanja di Flagship Store MR.D.I.Y. Indonesia, Lotte Mall, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Berkah Baik Iftar yang digelar MR.D.I.Y. Indonesia dalam rangka menyemarakkan kampanye Berkah Ramadan.

 
Program ini mempertemukan Komunitas IbuHebat, anak-anak panti asuhan, rekan media, serta Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu dalam kegiatan berbagi dan mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan. Melalui inisiatif tersebut, anak-anak panti diajak berbelanja berbagai kebutuhan sekaligus merasakan kebersamaan dalam suasana Ramadan.
 
Melalui kampanye Berkah Ramadan, MR.D.I.Y. Indonesia menghadirkan sejumlah program untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran secara praktis dan terjangkau, di antaranya Berkah Hemat Ramadan dengan diskon hingga 36 persen, Berkah THR (Tukar Hemat Ramadan) berupa program tukar barang lama menjadi voucher belanja, serta Berkah Baik Wishlist yang memberikan inspirasi bingkisan Ramadan. Dalam rangkaian program Berkah Baik Iftar, lebih dari 650 anak panti asuhan di Jabodetabek, Bandung, Cirebon, dan Sukabumi turut merasakan kebersamaan Ramadan melalui kegiatan berbagi tersebut.
