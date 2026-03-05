JAKARTA - Artis Shireen Sungkar (kiri) dan Teuku Wisnu (kanan) mendampingi anak-anak dari Yayasan Yatim Piatu Al-Andalusia saat berbelanja di Flagship Store MR.D.I.Y. Indonesia, Lotte Mall, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Berkah Baik Iftar yang digelar MR.D.I.Y. Indonesia dalam rangka menyemarakkan kampanye Berkah Ramadan.

Program ini mempertemukan Komunitas IbuHebat, anak-anak panti asuhan, rekan media, serta Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu dalam kegiatan berbagi dan mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan. Melalui inisiatif tersebut, anak-anak panti diajak berbelanja berbagai kebutuhan sekaligus merasakan kebersamaan dalam suasana Ramadan.

Melalui kampanye Berkah Ramadan, MR.D.I.Y. Indonesia menghadirkan sejumlah program untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran secara praktis dan terjangkau, di antaranya Berkah Hemat Ramadan dengan diskon hingga 36 persen, Berkah THR (Tukar Hemat Ramadan) berupa program tukar barang lama menjadi voucher belanja, serta Berkah Baik Wishlist yang memberikan inspirasi bingkisan Ramadan. Dalam rangkaian program Berkah Baik Iftar, lebih dari 650 anak panti asuhan di Jabodetabek, Bandung, Cirebon, dan Sukabumi turut merasakan kebersamaan Ramadan melalui kegiatan berbagi tersebut.