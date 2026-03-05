Direktur Program MOSAIC Aldy Permana (kiri), Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag. (tengah), dan Ketua Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar Dr. H. Zahrudin Sulthani, M.A. (kanan) meninjau panel surya yang dimanfaatkan di masjid dalam program Sedekah Energi pada acara Nyala Ramadan di Masjid Raya Al Azhar Jababeka, Cikarang, Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum peluncuran kolaborasi antara program Wakaf Energi dari YPI Al Azhar dan Sedekah Energi dari MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact).

Kolaborasi ini mengusung pendekatan ekoteologi, yaitu konsep yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Melalui sinergi tersebut, masjid didorong tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan aksi nyata dalam pemanfaatan energi bersih, termasuk melalui pemasangan panel surya di lingkungan rumah ibadah.

Program Sedekah Energi yang diinisiasi MOSAIC sebelumnya telah menghimpun lebih dari 21.000 donatur untuk mendukung pemasangan panel surya di sejumlah masjid di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 23.525 watt peak (WP). Selain menyediakan sumber energi bersih, program ini juga melibatkan komunitas masjid setempat melalui pelatihan pengelolaan teknologi panel surya secara mandiri, serta diharapkan dapat memperluas penggunaan energi terbarukan di rumah ibadah sekaligus mendukung target Indonesia mencapai 100 gigawatt energi baru terbarukan.