Foto 1 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan suap terhadap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) Marcella Santoso menghampiri kuasa hukumnya usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan suap terhadap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) Marcella Santoso menghampiri kuasa hukumnya usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan suap terhadap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) Marcella Santoso menghampiri kuasa hukumnya usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan suap terhadap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) Marcella Santoso menghampiri kuasa hukumnya usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Terdakwa kasus dugaan suap terhadap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) Marcella Santoso menghampiri kuasa hukumnya usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Advertisement
Marcella Santoso Divonis 14 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Putusan Lepas CPO
Selasa 03 Maret 2026 22:48 WIB
A
A
A
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan suap terhadap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) Marcella Santoso (kiri) menghampiri kuasa hukumnya usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Majelis hakim memvonis advokat Marcella Santoso dengan hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 150 hari penjara.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Foto Lainnya