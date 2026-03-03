Advertisement
Penampilan atraksi barongsai pada acara perayaan Cap Go Meh Jakarta di kawasan Pancoran Chinatown Point Mall, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Penampilan atraksi barongsai pada acara perayaan Cap Go Meh Jakarta di kawasan Pancoran Chinatown Point Mall, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Perayaan Cap Go Meh Jakarta dimeriahkan dengan atraksi budaya dan pertunjukan seni tradisional tersebut sebagai penutup perayaan Tahun Baru Imlek yang diharapkan menjadi momentum harmoni keberagaman budaya di Jakarta.
Perayaan Cap Go Meh Jakarta dimeriahkan dengan atraksi budaya dan pertunjukan seni tradisional tersebut sebagai penutup perayaan Tahun Baru Imlek yang diharapkan menjadi momentum harmoni keberagaman budaya di Jakarta.
Perayaan Cap Go Meh Jakarta dimeriahkan dengan atraksi budaya dan pertunjukan seni tradisional tersebut sebagai penutup perayaan Tahun Baru Imlek yang diharapkan menjadi momentum harmoni keberagaman budaya di Jakarta.
HOME MULTIMEDIA Foto

Cap Go Meh 2026, Momentum Harmoni Keberagaman di Jakarta

Selasa 03 Maret 2026 22:44 WIB
JAKARTA - Penampilan atraksi barongsai pada acara perayaan Cap Go Meh Jakarta di kawasan Pancoran Chinatown Point Mall, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Perayaan Cap Go Meh Jakarta dimeriahkan dengan atraksi budaya dan pertunjukan seni tradisional tersebut sebagai penutup perayaan Tahun Baru Imlek yang diharapkan menjadi momentum harmoni keberagaman budaya di Jakarta.

