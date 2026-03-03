JAKARTA - Penampilan atraksi barongsai pada acara perayaan Cap Go Meh Jakarta di kawasan Pancoran Chinatown Point Mall, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Perayaan Cap Go Meh Jakarta dimeriahkan dengan atraksi budaya dan pertunjukan seni tradisional tersebut sebagai penutup perayaan Tahun Baru Imlek yang diharapkan menjadi momentum harmoni keberagaman budaya di Jakarta.