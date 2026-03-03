Advertisement
President Director and CEO Generali Indonesia (GI), Rebecca Tan.
Generali Indonesia resmi luncurkan GEN Syariah Perlindungan Aman, yang merupakan produk perlindungan jiwa berbasis syariah yang memberikan manfaat yang bertumbuh, bertambah dan berkah.
President Director and CEO Generali Indonesia (GI), Rebecca Tan (ketiga kiri), Director and Chief Agency Officer GI, Jutany Japit (kedua kiri) dan Operations Group Head GI, Suzwamela Zawawi (ketiga kanan) bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah Generali Indonesia Asep Supyadillah (kanan), Direktur Lembaga Pengembangan dan Investasi Wakaf Dompet Dhuafa Prima Hadi Putra (kedua kanan) dan Actor, TV Host dan Public Figure, Akhmad Fadli (kiri) saat peluncuran produk GEN Syariah Perlindungan Aman di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Generali Indonesia resmi luncurkan GEN Syariah Perlindungan Aman, yang merupakan produk perlindungan jiwa berbasis syariah yang memberikan manfaat yang bertumbuh, bertambah dan berkah.
President Director and CEO Generali Indonesia (GI), Rebecca Tan.
HOME MULTIMEDIA Foto

GEN Syariah Perlindungan Aman Jawab Tantangan Inflasi dan Tekanan Finansial

Selasa 03 Maret 2026 22:40 WIB
JAKARTA - President Director and CEO Generali Indonesia (GI), Rebecca Tan (ketiga kiri), Director and Chief Agency Officer GI, Jutany Japit (kedua kiri) dan Operations Group Head GI, Suzwamela Zawawi (ketiga kanan) bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah Generali Indonesia Asep Supyadillah (kanan), Direktur Lembaga Pengembangan dan Investasi Wakaf Dompet Dhuafa Prima Hadi Putra (kedua kanan) dan Actor, TV Host dan Public Figure, Akhmad Fadli (kiri) saat peluncuran produk GEN Syariah Perlindungan Aman di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Generali Indonesia resmi luncurkan GEN Syariah Perlindungan Aman, yang merupakan produk perlindungan jiwa berbasis syariah yang memberikan manfaat yang bertumbuh, bertambah dan berkah. Produk ini menjawab kebutuhan nasabah atas tantangan inflasi serta tekanan finansial yang semakin menantang, sekaligus untuk mengakselerasi solusi asuransi syariah bagi seluruh keluarga Indonesia.

