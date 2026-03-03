Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyerahkan surat dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi pada Senin, (2/2). Pada kesempatan ini, FKPHUPD juga menyampaikan dukungan terhadap operasional PT DPM dan mendorong KLHK untuk segera mempercepat penerbitan AMDAL PT DPM.