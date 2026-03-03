Advertisement
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyerahkan surat dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi pada Senin, (2/2).
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyerahkan surat dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi pada Senin, (2/2).
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyerahkan surat dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi pada Senin, (2/2).
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyerahkan surat dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi pada Senin, (2/2).
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyerahkan surat dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi pada Senin, (2/2).
HOME MULTIMEDIA Foto

FKPHUPD dan Almas Lintang Serahkan Dukungan Investasi PT DPM ke KLH

Selasa 03 Maret 2026 22:18 WIB
Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) dan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk menyerahkan surat dukungan terhadap rencana investasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi pada Senin, (2/2). Pada kesempatan ini, FKPHUPD juga menyampaikan dukungan terhadap operasional PT DPM dan mendorong KLHK untuk segera mempercepat penerbitan AMDAL PT DPM.
