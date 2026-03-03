Advertisement
Chief Executive Officer (CEO) iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (kiri) menyerahkan potongan tumpeng kepada Pemimpin Redaksi Okezone.com Masirom (kanan) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Perayaan yang bertepatan dengan bulan Ramadan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan hampir dua dekade Okezone sebagai portal berita daring.
Perayaan yang bertepatan dengan bulan Ramadan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan hampir dua dekade Okezone sebagai portal berita daring.
Angela menyampaikan apresiasi atas konsistensi Okezone dalam menghadirkan pemberitaan aktual dan mengikuti perkembangan era digital.
Perayaan yang bertepatan dengan bulan Ramadan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan hampir dua dekade Okezone sebagai portal berita daring.
Angela menyampaikan apresiasi atas konsistensi Okezone dalam menghadirkan pemberitaan aktual dan mengikuti perkembangan era digital.
Angela menyampaikan apresiasi atas konsistensi Okezone dalam menghadirkan pemberitaan aktual dan mengikuti perkembangan era digital.
HOME MULTIMEDIA Foto

Doa Angela Tanoesoedibjo di HUT ke-19 Okezone.com

Selasa 03 Maret 2026 22:18 WIB
JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (kiri) menyerahkan potongan tumpeng kepada Pemimpin Redaksi Okezone.com Masirom (kanan) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

 
Perayaan yang bertepatan dengan bulan Ramadan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan hampir dua dekade Okezone sebagai portal berita daring. Angela menyampaikan apresiasi atas konsistensi Okezone dalam menghadirkan pemberitaan aktual dan mengikuti perkembangan era digital. Ia berharap Okezone semakin berkembang, menjadi top of mind masyarakat, serta bertransformasi sebagai pusat informasi yang kredibel, tidak hanya dalam berita, tetapi juga konten gaya hidup.
 
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Okezone Masirom menyatakan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan dinamika zaman agar Okezone tetap terdepan di tengah perubahan industri media yang kian cepat.
