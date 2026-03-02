Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers terkait wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran di kediaman Duta Besar Iran, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers terkait wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran di kediaman Duta Besar Iran, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers terkait wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran di kediaman Duta Besar Iran, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers terkait wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran di kediaman Duta Besar Iran, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers terkait wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran di kediaman Duta Besar Iran, Jakarta, Senin (2/3/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Keterangan Pers Dubes Iran di Jakarta Terkait Kematian Ali Khamenei dan Serangan AS - Israel

Senin 02 Maret 2026 22:09 WIB
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers terkait wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran di kediaman Duta Besar Iran, Jakarta, Senin (2/3/2026). Dalam keterangan persnya Kedutaan Besar Republik Islam Iran mengecam serangan AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta warga sipil dan meminta sikap tegas pemerintah Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim zionis Israel.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Dubes Iran Datangi KPK untuk Kerja Sama Pemberantasan Korupsi
Keterangan Pers Dubes Iran di Jakarta Terkait Kematian Ali Khamenei dan Serangan AS - Israel
Karangan Bunga Warga Ramaikan Kedubes Iran Jakarta Menyusul Wafatnya Ayatollah Khamenei
Konflik Memanas, Dubes Iran di Jakarta Kecam Serangan Israel ke Fasilitas Sipil