JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi memberikan keterangan pers terkait wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran di kediaman Duta Besar Iran, Jakarta, Senin (2/3/2026). Dalam keterangan persnya Kedutaan Besar Republik Islam Iran mengecam serangan AS dan Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta warga sipil dan meminta sikap tegas pemerintah Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim zionis Israel.