Warga melihat karangan bunga ucapan duka cita di depan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Karangan Bunga Warga Ramaikan Kedubes Iran Jakarta Menyusul Wafatnya Ayatollah Khamenei
Senin 02 Maret 2026 22:06 WIB
JAKARTA - Warga melihat karangan bunga ucapan duka cita di depan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Kedubes Iran meerima sejumlah karangan bunga usai Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei wafat akibat serangan Amerika Serikat dan Israel.
