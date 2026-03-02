Foto 1 / 5
Perbesar
Suasana pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Suasana pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Suasana pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Suasana pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Suasana pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Advertisement
Suasana Haru Pemakaman Wapres Try Sutrisno di TMP Kalibata
Senin 02 Maret 2026 22:00 WIB
A
A
A
JAKARTA - Suasana pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Pemakaman jenazah Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara.
Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno meninggal di usia 90 tahun pada pada hari ini, Senin (2/3/2026) pukul 06.58 WIB.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya