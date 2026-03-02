JAKARTA - Suasana pemakaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pemakaman jenazah Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara.

Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno meninggal di usia 90 tahun pada pada hari ini, Senin (2/3/2026) pukul 06.58 WIB.