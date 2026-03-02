JAKARTA - Personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) membawa jenazah Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno saat upacara penyerahan jenazah kepada negara di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Try Sutrisno yang juga purnawirawan jenderal TNI wafat dalam usia 90 tahun. Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD Gatot Soebroto, jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.

Mendiang merupakan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993–1998. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 15 November 1935, Try Sutrisno dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer dengan rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan pertahanan negara.

Sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, serta keluarga hadir memberikan penghormatan terakhir. Suasana khidmat menyelimuti masjid di kawasan Menteng tersebut saat para pelayat memadati area dalam dan halaman untuk mengikuti salat jenazah.

Usai salat, dilangsungkan prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada negara yang dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Prosesi itu menandai almarhum dimakamkan secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.