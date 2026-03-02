JAKARTA - Anak kedua dari almarhum Try Sutrisno, Taufik Dwicahyono, bertindak sebagai imam salat jenazah sang ayah yang berlangsung khidmat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) di usia 90 tahun.