Anak kedua dari almarhum Try Sutrisno, Taufik Dwicahyono, bertindak sebagai imam salat jenazah sang ayah yang berlangsung khidmat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Putra Kedua Pimpin Salat Jenazah Try Sutrisno di Masjid Sunda Kelapa
Senin 02 Maret 2026 20:55 WIB
JAKARTA - Anak kedua dari almarhum Try Sutrisno, Taufik Dwicahyono, bertindak sebagai imam salat jenazah sang ayah yang berlangsung khidmat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin (2/3) di usia 90 tahun.
