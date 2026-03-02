JAKARTA - Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di sisi jenazah Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang disemayamkan sebelum disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Try Sutrisno, purnawirawan jenderal TNI, wafat pada usia 90 tahun. Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD Gatot Soebroto, jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.

Mendiang menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998, mendampingi Presiden Soeharto. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 15 November 1935, ia dikenal sebagai salah satu wakil presiden dari kalangan militer dengan rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan pertahanan negara.