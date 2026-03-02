Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di sisi jenazah Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang disemayamkan sebelum disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di sisi jenazah Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang disemayamkan sebelum disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di sisi jenazah Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang disemayamkan sebelum disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Try Sutrisno, purnawirawan jenderal TNI, wafat pada usia 90 tahun. Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD Gatot Soebroto, jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Try Sutrisno, purnawirawan jenderal TNI, wafat pada usia 90 tahun. Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD Gatot Soebroto, jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Suasana Khidmat Iringi Persemayaman Try Sutrisno di Masjid Sunda Kelapa

Senin 02 Maret 2026 20:55 WIB
A
A
A

JAKARTA - Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di sisi jenazah Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno yang disemayamkan sebelum disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).

 
Try Sutrisno, purnawirawan jenderal TNI, wafat pada usia 90 tahun. Setelah prosesi pemandian jenazah di RSPAD Gatot Soebroto, jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemudian disalatkan di Masjid Agung Sunda Kelapa sebelum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
 
Mendiang menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998, mendampingi Presiden Soeharto. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 15 November 1935, ia dikenal sebagai salah satu wakil presiden dari kalangan militer dengan rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan pertahanan negara.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Suasana Haru Pemakaman Wapres Try Sutrisno di TMP Kalibata
Upacara Penyerahan Jenazah Try Sutrisno kepada Negara di Masjid Sunda Kelapa
Putra Kedua Pimpin Salat Jenazah Try Sutrisno di Masjid Sunda Kelapa
Suasana Khidmat Iringi Persemayaman Try Sutrisno di Masjid Sunda Kelapa
Jenazah Try Sutrisno Tiba di Masjid Sunda Kelapa
Jenazah Try Sutrisno Tiba di Rumah Duka di Menteng
Wapres ke-6 RI Try Sutrisno: Prabowo Sosok yang Mengerti Kebutuhan Rakyat Indonesia
Ketika Prabowo dan Jokowi Kompak Tuntun Try Sutrisno dan Ketum Legiun Veteran