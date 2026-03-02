Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Jenazah Try Sutrisno Tiba di Masjid Sunda Kelapa

Senin 02 Maret 2026 20:26 WIB
JAKARTA - Jenazah Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, tiba di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026). Sebelum disalatkan, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di dalam masjid. Usai disalatkan, akan digelar upacara kenegaraan sebagai prosesi penyerahan jenazah secara simbolis dari pihak keluarga kepada negara. Selanjutnya, almarhum akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.

