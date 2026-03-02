Foto 1 / 5
Jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Indonesia, Try Sutrisno tiba rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Jenazah Try Sutrisno Tiba di Rumah Duka di Menteng
Senin 02 Maret 2026 20:20 WIB
JAKARTA - Jenazah Wakil Presiden (Wapres) ke-6 Indonesia, Try Sutrisno tiba rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi jasad Try Sutrisno diantar menggunakan mobil jenazah Komando Garnisun Tetap (Kogartap) dan tiba pada sekitar pukul 9.20 WIB. Mobil jenazah itu langsung masuk ke area dalam rumah duka untuk menurunkan jasad Try Sutrisno.
Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Senin (2/3/2026) pagi.
Jenazah almarhum Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata siang ini.
