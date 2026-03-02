Foto 1 / 5
Anak-anak penyandang disabilitas tampil pada panggung Festival Ramadan di Plaza Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Foto 2 / 5
Festival bertema Heritage Betawi itu diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, MPSI, Yapena, dan UP PKJ TIM sebagai ruang ekspresi sekaligus apresiasi bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam menampilkan bakat seni mereka.
Foto 3 / 5
Foto 4 / 5
Foto 5 / 5
Festival Ramadan TIM Jadi Ruang Ekspresi Anak Penyandang Disabilitas
Senin 02 Maret 2026 15:38 WIB
JAKARTA - Anak-anak penyandang disabilitas tampil pada panggung Festival Ramadan di Plaza Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Festival bertema Heritage Betawi itu diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, MPSI, Yapena, dan UP PKJ TIM sebagai ruang ekspresi sekaligus apresiasi bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam menampilkan bakat seni mereka.
Kegiatan tersebut menyuguhkan beragam kuliner tradisional serta pertunjukan kesenian Betawi yang dibawakan para peserta, mulai dari pembacaan pantun hingga penampilan seni musik dan tari. Melalui festival ini, penyelenggara berupaya melestarikan budaya Betawi sekaligus mendorong inklusivitas dengan melibatkan anak-anak penyandang disabilitas secara aktif di ruang publik.
