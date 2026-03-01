Foto 1 / 5
Parade Imlek Nusantara 2026 Perkuat Harmoni Kebinekaan
Minggu 01 Maret 2026 22:09 WIB
JAKARTA - Peserta mengikuti Parade Imlek Nusantara 2026 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Harmoni Imlek Nusantara 2026.
Parade menampilkan pawai naga liong, barongsai, bedug, hingga ondel-ondel yang mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa dan Nusantara. Atraksi tersebut menjadi simbol akulturasi budaya yang telah lama tumbuh di Indonesia.
Melalui perayaan ini, penyelenggara berharap dapat memperkuat harmoni kebinekaan serta mempererat persatuan masyarakat dalam semangat keberagaman.
