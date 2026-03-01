JAKARTA - Peserta mengikuti Parade Imlek Nusantara 2026 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Harmoni Imlek Nusantara 2026.

Parade menampilkan pawai naga liong, barongsai, bedug, hingga ondel-ondel yang mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa dan Nusantara. Atraksi tersebut menjadi simbol akulturasi budaya yang telah lama tumbuh di Indonesia.

Melalui perayaan ini, penyelenggara berharap dapat memperkuat harmoni kebinekaan serta mempererat persatuan masyarakat dalam semangat keberagaman.