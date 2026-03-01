Foto 1 / 4
Perbesar
Peserta melafazkan salawat diiringi tabuhan rebana saat mengikuti Ramadan Rebana Colossal di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya Jakarta Ramadan Festival 2026.
Foto 2 / 4
Perbesar
Peserta melafazkan salawat diiringi tabuhan rebana saat mengikuti Ramadan Rebana Colossal di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya Jakarta Ramadan Festival 2026.
Foto 3 / 4
Perbesar
Peserta melafazkan salawat diiringi tabuhan rebana saat mengikuti Ramadan Rebana Colossal di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya Jakarta Ramadan Festival 2026.
Foto 4 / 4
Perbesar
Peserta melafazkan salawat diiringi tabuhan rebana saat mengikuti Ramadan Rebana Colossal di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya Jakarta Ramadan Festival 2026.
Advertisement
Ramadan Rebana Colossal Semarakkan Kick Off Jakarta Ramadan Festival 2026
Minggu 01 Maret 2026 22:09 WIB
A
A
A
JAKARTA - Peserta melafazkan salawat diiringi tabuhan rebana saat mengikuti Ramadan Rebana Colossal di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya Jakarta Ramadan Festival 2026.
Festival tersebut akan menyemarakkan Ramadan hingga Idulfitri dengan menghadirkan beragam agenda, mulai dari pertunjukan musik religi, lighting festival, hingga pawai ogoh-ogoh sebagai simbol harmoni keberagaman di Ibu Kota.
Selain itu, festival belanja turut digelar untuk memberikan pengalaman menarik bagi warga dan wisatawan yang menikmati suasana Ramadan di Jakarta.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya