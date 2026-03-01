Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Ramadan Rebana Colossal Semarakkan Kick Off Jakarta Ramadan Festival 2026

Minggu 01 Maret 2026 22:09 WIB
JAKARTA - Peserta melafazkan salawat diiringi tabuhan rebana saat mengikuti Ramadan Rebana Colossal di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya Jakarta Ramadan Festival 2026.

 
Festival tersebut akan menyemarakkan Ramadan hingga Idulfitri dengan menghadirkan beragam agenda, mulai dari pertunjukan musik religi, lighting festival, hingga pawai ogoh-ogoh sebagai simbol harmoni keberagaman di Ibu Kota.
 
Selain itu, festival belanja turut digelar untuk memberikan pengalaman menarik bagi warga dan wisatawan yang menikmati suasana Ramadan di Jakarta.
