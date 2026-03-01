Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Majelis hakim menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara setelah menyatakan Riva terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Majelis hakim menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara setelah menyatakan Riva terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menghadiri sidang vonis kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Majelis hakim menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara setelah menyatakan Riva terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menghadiri sidang vonis kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pertamina

Minggu 01 Maret 2026 22:03 WIB
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menghadiri sidang vonis kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

 
Majelis hakim menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara setelah menyatakan Riva terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
 
Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Riva melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 
Selain pidana penjara, Riva juga dijatuhi denda Rp1 miliar yang wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan, denda tersebut akan diganti dengan kurungan selama 190 hari.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pertamina