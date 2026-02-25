Pengunjung beraktivitas di area tenan kuliner di area Commercial Asthara Skyfront City, Tangerang, Banten, Rabu (25/2/2026). The Skyfront yang merupakan area komersial pertama Asthara Skyfront City secara resmi dibuka dengan pengembangan awal pembangunan area hunian dan infrastruktur seluas 1.100 hektar yang berada di sebelah Bandara International Soekarno-Hatta. Selain itu. Asthara Skyfront City juga menghadirkan destinasi kuliner unggulan dengan nuansa modern di ruang terbuka.

The Skyfront resmi dibuka sebagai area komersial perdana di kawasan Asthara Skyfront City, bagian dari pengembangan awal township seluas 1.100 hektare yang berlokasi tepat di sebelah Bandara Internasional Soekarno–Hatta. Kehadirannya menandai langkah awal aktivasi kawasan sebagai pusat gaya hidup, kuliner, dan tempat hangout baru dengan panorama langsung aktivitas lepas landas dan pendaratan pesawat.

Head of Commercial Asthara Skyfront City, Dahlia Salim, menyebut The Skyfront menghadirkan beragam tenant kuliner seperti Kwetiau Aho, Jin Ramen, Lad n Lass, dan O’llamaak! Kedai Kopi Melayu, yang memperkuat posisinya sebagai commercial hub dengan pengalaman unik di Jabodetabek.

Dirancang sebagai area komersial modern berkonsep ruang terbuka dan lifestyle dining, The Skyfront ditargetkan menjadi destinasi baru bagi keluarga, profesional muda, dan masyarakat sekitar Tangerang serta kawasan bandara.

CEO Asthara Skyfront City, Supardi Ang, menegaskan pembukaan ini merupakan bagian dari komitmen pengembangan kawasan terpadu yang berkelanjutan, sejalan dengan visi menghadirkan kota masa depan yang modern, terintegrasi, dan bernilai tambah bagi wilayah Jakarta Barat hingga Tangerang.