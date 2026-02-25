Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Gerakan Kebersamaan Dorong Konsistensi Pria di Bulan Ramadan

Rabu 25 Februari 2026 22:10 WIB
JAKARTA - Ramadan menjadi momentum memperbaiki diri, namun menjaga konsistensi selama 30 hari kerap menjadi tantangan, terlebih jika dijalani sendiri. Berangkat dari hal tersebut, Kahf meluncurkan gerakan “Bener Bareng” yang mengajak pria saling menguatkan agar konsisten menjadi lebih baik, tidak hanya selama Ramadan tetapi juga setelahnya.

 
Gerakan ini diperkenalkan dalam Kahf Ramadan Gathering 2026 sebagai ruang refleksi dan ruang aman bagi pria untuk menanggalkan ego serta memulai kembali perjalanan spiritual secara kolektif. CEO Paragon Corp, Harman Subakat, menyebut Ramadan sebagai “pit stop” untuk meluruskan niat dan menguatkan tekad, seraya menegaskan bahwa proses menjadi lebih baik tidak bisa dilakukan sendiri.
 
Brand Representative Kahf, Billy Dharmawan, menambahkan bahwa banyak pria ingin berubah namun kerap canggung memulai. Melalui kebersamaan, proses tersebut diharapkan terasa lebih ringan.
 
Sepanjang Ramadan, berbagai inisiatif digelar lintas negara dan platform, mulai dari Kahf Global Iftar di lima negara dengan sekitar 2.000 peserta, hingga kegiatan serupa di 26 kota di Indonesia. Di ranah spiritual, Kahf berkolaborasi dengan Yayasan AMM menghadirkan Iqro Redesign serta program Benerin Bacaan Quran Bareng Ngajilah.id yang diikuti 255 peserta.
 
Kolaborasi kreatif juga dilakukan melalui Creator Collab Series dan siniar “Building Impact Through Community” bersama Raditya Dika dan band Perunggu. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan Global Open Iftar di Mekkah, Madinah, London, New York, dan Chiba, serta tantangan digital selama Ramadan.
 
Melalui “Bener Bareng”, Kahf menekankan bahwa kebersamaan menjadi fondasi penting untuk menjaga konsistensi dan menghadirkan perubahan yang berkelanjutan.
