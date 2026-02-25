JAKARTA - Konsumen memilih ikan di pasar modern kawasan Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan harga ikan nasional tetap stabil selama Ramadan 1447 H.

Produksi ikan periode Januari hingga Maret mencapai 3,57 juta ton, terdiri atas 2,05 juta ton dari sektor budidaya dan 1,52 juta ton dari sektor perikanan tangkap. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat pada periode yang sama hanya sekitar 1,94 juta ton dan pasokan ikan nasional dipastikan tetap berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.