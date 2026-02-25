Advertisement
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Warga Perumnas Antang Mengungsi Saat Banjir Rendam Permukiman

Rabu 25 Februari 2026 22:23 WIB
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027). Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada akhir Februari 2026.
