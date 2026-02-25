Foto 1 / 5
Perbesar
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Foto 2 / 5
Perbesar
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Foto 3 / 5
Perbesar
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Foto 4 / 5
Perbesar
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Foto 5 / 5
Perbesar
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027).
Advertisement
Warga Perumnas Antang Mengungsi Saat Banjir Rendam Permukiman
Rabu 25 Februari 2026 22:23 WIB
A
A
A
Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman saat terjadi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Makassar, Rabu(25/2/2027). Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada akhir Februari 2026.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya