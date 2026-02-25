Advertisement
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau paket kendang ayam petelur yang diberikan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) guna mendukung program pemberdayaan peternak rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop) melalui penyediaan paket usaha ayam petelur bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diadakan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Renjang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).
Salah satu contoh miniatur kandang petelur yang di berikan Japfa melalui paket penyediaan usaha ayam petelur bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diadakan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Renjang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten.
Warga tengah mengikuti kegiatan penyuluhan yang diadakan JAPFA disela acara seremoni kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Ranjeng dengan program Keluarga harapan dan pembagian sembako guna menuju kemandirian ekonomi yang berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Desa Renjang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan sambutan saat seremoni kolaborasi Koperasi desa merah putih Ranjeng dengan program Keluarga harapan dan pembagian sembako menuju kemandirian ekonomi yang berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Desa Renjang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

JAPFA, Kemensos RI dan Kemenkop RI Dorong Kemandirian Peternak

Rabu 25 Februari 2026 22:10 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau paket kendang ayam petelur yang diberikan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) guna mendukung program pemberdayaan peternak rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop) melalui penyediaan paket usaha ayam petelur bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diadakan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Renjang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).
 
Selain di Serang-Banten, program tersebut telah dilaksanakan juga di Purworejo yang mencakup bantuan kandang, ayam petelur siap produksi, pakan awal, serta pendampingan teknis hingga panen. Sebagai mitra pemerintah, JAPFA berkomitmen memberikan edukasi dan pelatihan bagi KPM untuk mengelola usaha secara mandiri, mulai dari teknik pemeliharaan ayam, kesehatan ternak, hingga manajemen usaha. Hasil produksi telur diharapkan dapat diserap koperasi desa, guna memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber protein hewani bergizi.
