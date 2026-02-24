Foto 1 / 5
Perbesar
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Advertisement
Mendag dan Menhub Tinjau Produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir
Selasa 24 Februari 2026 23:07 WIB
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan akses pasar produk UMKM lokal untuk dijual di jaringan bisnis KAI Services agar produk lokal lebih dikenal.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya