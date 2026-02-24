Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Mendag dan Menhub Tinjau Produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir

Selasa 24 Februari 2026 23:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan akses pasar produk UMKM lokal untuk dijual di jaringan bisnis KAI Services agar produk lokal lebih dikenal. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
KPK Periksa Mantan Menteri Perhubungan
Mendag dan Menhub Tinjau Produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir
UMKM Lokal Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Barang Ilegal
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Lepas Keberangkatan Mudik Gratis Kemenhub
Pertemuan Menteri BUMN dengan Menteri Perhubungan Bahas Persiapan Angkutan Lebaran 2025
Menteri Perdagangan Budi Santoso Pantau Pasokan dan Harga Bahan Pokok di Klaten
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Sambangi MNC Media
Pemerintah Dukung Produk UMKM Lokal untuk Bisa Tembus Pasar Internasional