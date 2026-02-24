JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) melihat produk UMKM Lokal di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Kementerian Perdagangan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan akses pasar produk UMKM lokal untuk dijual di jaringan bisnis KAI Services agar produk lokal lebih dikenal.