Murid kelas V menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan di SDI Al Hidayah, Cinere, Depok, Selasa (24/2/2026). Program tersebut tetap berjalan selama bulan suci dengan penyesuaian mekanisme distribusi.
Murid kelas V menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan di SDI Al Hidayah, Cinere, Depok, Selasa (24/2/2026). Program tersebut tetap berjalan selama bulan suci dengan penyesuaian mekanisme distribusi.
Murid kelas V menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan di SDI Al Hidayah, Cinere, Depok, Selasa (24/2/2026). Program tersebut tetap berjalan selama bulan suci dengan penyesuaian mekanisme distribusi.
Murid kelas V menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan di SDI Al Hidayah, Cinere, Depok, Selasa (24/2/2026). Program tersebut tetap berjalan selama bulan suci dengan penyesuaian mekanisme distribusi.
Murid kelas V menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan di SDI Al Hidayah, Cinere, Depok, Selasa (24/2/2026). Program tersebut tetap berjalan selama bulan suci dengan penyesuaian mekanisme distribusi.
HOME MULTIMEDIA Foto

MBG Ramadan, Siswa Terima Paket Makanan untuk Berbuka

Selasa 24 Februari 2026 23:12 WIB
A
A
A
Murid kelas V menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat Ramadan di SDI Al Hidayah, Cinere, Depok, Selasa (24/2/2026). Program tersebut tetap berjalan selama bulan suci dengan penyesuaian mekanisme distribusi.
 
Pengaturan pembagian selama Ramadan 1447 Hijriah mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Dalam edaran itu disebutkan MBG tidak dibagikan saat libur Imlek dan awal Ramadan pada 16–22 Februari 2026. Di wilayah yang mayoritas peserta didiknya menjalankan ibadah puasa, makanan dibagikan pada jam sekolah untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka.
 
MBG dapat diberikan dalam bentuk makanan kemasan sehat yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dikemas khusus, bukan produk olahan pabrikan. Sementara di daerah dengan mayoritas penerima tidak berpuasa, pembagian dilakukan seperti biasa. Adapun bagi siswa yang berpuasa di wilayah tersebut, paket makanan kemasan sehat tetap dapat dibawa pulang untuk berbuka.
