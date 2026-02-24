Advertisement
Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.
Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.
Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.
Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.
Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.
HOME MULTIMEDIA Foto

Aksi Toleransi, Wihara Dharma Bakti Berbagi Takjil untuk Warga

Selasa 24 Februari 2026 22:06 WIB
JAKARTA - Petugas membagikan makanan kepada warga untuk berbuka puasa di Wihara Dharma Bakti, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama. 

