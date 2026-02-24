Foto 1 / 5
Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.
Aksi Toleransi, Wihara Dharma Bakti Berbagi Takjil untuk Warga
Selasa 24 Februari 2026 22:06 WIB
JAKARTA - Petugas membagikan makanan kepada warga untuk berbuka puasa di Wihara Dharma Bakti, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Wihara Dharma Bakti membagikan ratusan porsi makanan untuk berbuka puasa bagi umat muslim dan warga sekitar pada 23 Februari hingga 15 Maret 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Babah Alun itu dilakukan sebagai bentuk toleransi antarumat beragama.
