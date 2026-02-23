DEPOK - Pedagang melayani pembeli aneka takjil di Pasar Takjil Ramadan di Komplek Timah, Cimanggis Depok, Jawa Barat, Minggu (22/2/2026).

Pasar Takjil Ramadan Pasar Takjil Ramadan di Komplek Timah, Cimanggis Depok, Jawa Barat menjadi magnet warga sejak sore hari. Pengunjung datang silih berganti untuk berburu aneka hidangan berbuka puasa di deretan tenda dan lapak pedagang yang berjajar rapi sepanjang sekitar 100 meter.

Pasar takjil ini terbilang unik karena menampung lebih dari 90 pedagang dengan ragam pilihan kuliner khas Ramadan. Mulai dari aneka kolak seharga Rp5.000 per bungkus, bubur sumsum Rp10.000–Rp20.000 per porsi, beragam gorengan, hingga ayam goreng dengan kisaran harga Rp2.000 hingga Rp25.000 per potong.

Suasana yang ramai dan semarak menjadi ciri khas pasar ini setiap tahun, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut momen berbuka puasa bersama sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro setempat.