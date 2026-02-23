Advertisement
Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Muhamad Kerry Adrianto Riza (kanan), Dimas Werhaspati (tengah), dan Gading Ramadhan Joedo (kiri) bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Sidang lanjutan bagi Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Joedo tersebut beragenda pembacaan replik dari JPU Kejaksaan Agung.
Sidang lanjutan bagi Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Joedo tersebut beragenda pembacaan replik dari JPU Kejaksaan Agung.
Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Muhamad Kerry Adrianto Riza (kanan), Dimas Werhaspati (tengah), dan Gading Ramadhan Joedo (kiri) bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Muhamad Kerry Adrianto Riza (kanan), Dimas Werhaspati (kiri), dan Gading Ramadhan Joedo (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Kerry Adrianto Riza Cs Jalani Sidang Replik Kasus Minyak Mentah Pertamina

Senin 23 Februari 2026 22:37 WIB
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Muhamad Kerry Adrianto Riza (kanan), Dimas Werhaspati (kiri), dan Gading Ramadhan Joedo (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Sidang lanjutan bagi Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Joedo tersebut beragenda pembacaan replik dari JPU Kejaksaan Agung. 

