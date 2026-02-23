JAKARTA - Ketua Umum AP2LI, Andrew Susanto saat memberikan sambutan dalam acara Helmy Attamimi Award 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) kembali menggelar Helmy Attamimi Award 2026, ajang penghargaan dua tahunan bagi anggota yang berkontribusi dalam membangun industri penjualan langsung yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan. Sejak dimulai pada 2020, penghargaan ini dirancang untuk mendorong persaingan usaha yang sehat dan memperkuat pertumbuhan industri.

Ketua Umum AP2LI, Andrew Susanto, menyatakan konsistensi penyelenggaraan award ini menunjukkan relevansinya bagi industri. Ia mengapresiasi para nominasi dan pemenang, sekaligus memotivasi perusahaan lain untuk terus meningkatkan kinerja.

Untuk kategori MLM of The Year 2026, Kategori A (di atas 4 tahun) diraih PT AFC Indonesia, sedangkan Kategori B (di bawah 4 tahun) dimenangkan PT Bocorocco Entrepreneur Indonesia. Selain itu, Lifetime Achievement Award diberikan kepada Koen Verheyen atas kontribusinya terhadap perkembangan industri penjualan langsung di Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan regulasi ketat dalam bisnis penjualan langsung. Ia menilai semakin banyaknya perusahaan asli Indonesia yang menjual produk lokal akan memperkuat roda perekonomian nasional.

Ketua pelaksana Helmy Attamimi Award 2026, Ade Suci Sukmawati, menyebutkan sebanyak 167 perusahaan mengikuti ajang ini. Jumlah tersebut mencerminkan komitmen industri terhadap praktik usaha yang sehat serta optimisme bahwa penjualan langsung tetap berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Proses penilaian dilakukan secara objektif oleh dewan juri dari unsur Kementerian Perdagangan dan asosiasi, berdasarkan kriteria yang transparan dan akuntabel.

Helmy Attamimi dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam memperjuangkan legalitas dan penguatan payung hukum industri penjualan langsung di Indonesia. AP2LI juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga almarhum atas izin penggunaan nama tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasinya.