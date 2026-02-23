Foto 1 / 6
Perbesar
BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyelenggarakan program layanan hapus tato gratis dengan menargetkan sekitar 700 peserta selama bulan Ramadhan dari 23 Februari sampai 3 Maret 2026.
Foto 2 / 6
Perbesar
Petugas medis menghapus tato peserta menggunakan laser di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Foto 3 / 6
Perbesar
BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyelenggarakan program layanan hapus tato gratis dengan menargetkan sekitar 700 peserta selama bulan Ramadhan dari 23 Februari sampai 3 Maret 2026.
Foto 4 / 6
Perbesar
Petugas medis menghapus tato peserta menggunakan laser di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Foto 5 / 6
Perbesar
BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyelenggarakan program layanan hapus tato gratis dengan menargetkan sekitar 700 peserta selama bulan Ramadhan dari 23 Februari sampai 3 Maret 2026.
Foto 6 / 6
Perbesar
Petugas medis menghapus tato peserta menggunakan laser di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Advertisement
Ratusan Warga Antusias Ikuti Hapus Tato Gratis di Jakarta
Senin 23 Februari 2026 20:38 WIB
A
A
A
JAKARTA - Petugas medis menghapus tato peserta menggunakan laser di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (23/2/2026). BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyelenggarakan program layanan hapus tato gratis dengan menargetkan sekitar 700 peserta selama bulan Ramadhan dari 23 Februari sampai 3 Maret 2026.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya