BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyelenggarakan program layanan hapus tato gratis dengan menargetkan sekitar 700 peserta selama bulan Ramadhan dari 23 Februari sampai 3 Maret 2026.
Petugas medis menghapus tato peserta menggunakan laser di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (23/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Ratusan Warga Antusias Ikuti Hapus Tato Gratis di Jakarta

Senin 23 Februari 2026 20:38 WIB
JAKARTA - Petugas medis menghapus tato peserta menggunakan laser di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (23/2/2026). BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta menyelenggarakan program layanan hapus tato gratis dengan menargetkan sekitar 700 peserta selama bulan Ramadhan dari 23 Februari sampai 3 Maret 2026.   

