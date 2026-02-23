Advertisement
Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).
Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).
Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).
Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).
Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Cuaca Ekstrem, Nelayan Banten Andalkan Perawatan Jaring

Senin 23 Februari 2026 20:30 WIB
BANTEN - Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).

 
Sebagian besar nelayan di Banten tidak melaut karena cuaca buruk. Ikan hasil tangkapan juga lebih sedikit dari musim sebelumnya. 
 
Berkurangnya aktivitas nelayan melaut membuat jumlah tangkapan sedikit dan berimbas pada harga ikan menjadi naik.
Cuaca Ekstrem Tidak Melaut
