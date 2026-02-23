Foto 1 / 5
Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).
Cuaca Ekstrem, Nelayan Banten Andalkan Perawatan Jaring
Senin 23 Februari 2026 20:30 WIB
BANTEN - Sejumlah nelayan melakukan perawatan jaring ketika tidak melaut di Pelabuhan Karang Antu, Serang, Banten, Minggu (22/2/2026).
Sebagian besar nelayan di Banten tidak melaut karena cuaca buruk. Ikan hasil tangkapan juga lebih sedikit dari musim sebelumnya.
Berkurangnya aktivitas nelayan melaut membuat jumlah tangkapan sedikit dan berimbas pada harga ikan menjadi naik.
