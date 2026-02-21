JAKARTA - Umat Muslim melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (21/2/2026), Kegiatan membaca dan mengkaji kitab suci Al-Quran ini menjadi salah satu amalan yang banyak dilakukan umat Islam untuk mengisi dan memaknai bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Kegiatan membaca dan mengkaji kitab suci Al-Quran tersebut menjadi salah satu amalan yang banyak dilakukan umat Islam guna memaknai Ramadan sekaligus memperdalam pemahaman ajaran agama di masjid terbesar di Asia Tenggara itu.

Selain bertadarus, sebagian jemaah juga menjalankan iktikaf dengan berdiam diri di dalam masjid untuk berzikir, berdoa, dan memperbanyak ibadah sebagai bentuk ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Suasana khusyuk dan penuh ketenangan terasa di setiap sudut masjid saat lantunan ayat suci menggema, menciptakan nuansa spiritual yang kental di tengah aktivitas ibadah.

Melalui tadarus dan iktikaf, umat Muslim berharap dapat meningkatkan keimanan, memperbaiki diri, serta meraih pahala yang berlipat ganda selama menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini.