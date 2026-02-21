JAKARTA - Ramadan tahun ini menjadi panggung perjumpaan rasa lintas budaya di seluruh jaringan hotel Accor Indonesia. Dari sentuhan autentik Turki, kekayaan kuliner Nusantara, semarak sajian tanah Arab dan hiburan keluarga, hingga aroma rempah khas Mesir. Semua menghadirkan satu benang merah: perjalanan kuliner yang menyatukan tradisi global dan kehangatan kebersamaan dalam momen berbuka puasa.

Di Batam, Grand Mercure Batam Centre mempersembahkan Ruang Rasa Ramadan di Ambrosia All Day Dining. Kambing guling menjadi bintang utama, dipanggang perlahan hingga empuk dan kaya bumbu. Sajian seperti nasi mandi, lamb tagine, turkish doner chicken, kabsa, hingga beef eggplant moussaka dan potato harra melengkapi pengalaman berbuka yang hangat dengan sentuhan Timur Tengah yang kuat.

Di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Ramadan dikemas melalui program Delights of Türkiye di Sana Sini Restaurant. Kolaborasi bersama Chef Gokhan Sarıdoğan dan Chef Ali Mete Şin dari Swissôtel The Bosphorus menghadirkan sajian prasmanan autentik yang terinspirasi kawasan Bosphorus. Racikan rempah aromatik dan teknik memasak penuh karakter menampilkan kekayaan gastronomi Turki dengan sentuhan modern khas Pullman, menghadirkan pengalaman berbuka yang berbeda dari biasanya.

Atmosfer berbeda terasa di Mercure Jakarta Sabang lewat tema Lantern in the Desert di Clovia Restaurant. Tak hanya menawarkan sudut hidangan khas Arab dengan live cooking station, kopi pasir, dan teh tarik, hotel ini juga menyajikan menu tematik yang berganti setiap hari. Hiburan tarian setiap Sabtu, live music pada Jumat dan Minggu, bazar Ramadan akhir pekan, hingga aktivitas anak menambah dimensi kebersamaan yang meriah bagi keluarga.

Sementara itu, nuansa Nusantara menjadi kekuatan utama di Novotel Jakarta Pulo Mas. Melalui Food Exchange Restaurant, tamu diajak menelusuri ragam hidangan dari berbagai penjuru Tanah Air. Rendang Sumatra Barat, coto Makassar, lele mangut Yogyakarta, ayam betutu Bali, hingga kambing guling berbumbu rempah tersaji berdampingan dengan sate maranggi dan pempek Palembang. Deretan kudapan manis seperti klepon, lapis legit, kolak, serta aneka es tradisional mempertegas suasana hangat berbuka yang sarat cita rasa lokal.

Perjalanan rasa berlanjut ke Jawa Timur. Di Movenpick Surabaya City, tema A Journey to Egypt menghadirkan lebih dari 120 hidangan di Patita Restaurant. Aroma nasi kebuli kambing, dhal curry, dan paratha menghadirkan sensasi khas Timur Tengah yang autentik. Ragam pilihan buffet yang melimpah memberi ruang bagi tamu untuk mengeksplorasi cita rasa yang jarang ditemui dalam keseharian.

Seluruh pengalaman ini terhubung melalui ALL Accor, platform pemesanan dan program loyalitas Accor. Sejak hari pertama Ramadan hingga 22 Maret 2026, anggota berkesempatan memperoleh tiga kali lipat poin reward setiap menikmati pengalaman bersantap di lebih dari 130 hotel Accor di seluruh Indonesia. Tamu cukup mendaftarkan diri pada penawaran sebelum bersantap dan menjadi anggota yang dapat dilakukan secara gratis untuk menikmati keuntungan tersebut.

Tak berhenti pada pengalaman kuliner, Accor Indonesia juga menegaskan komitmen berbagi. Setiap pembelian paket buka puasa di hotel-hotel yang berpartisipasi, Rp5.000 otomatis akan disisihkan untuk mendukung program A Trust For A Child (ATFAC), inisiatif bagi anak-anak yang membutuhkan.

