Pedagang melayani pengunjungi yang ingin membeli kurma untuk berbuka puasa di pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Pembelian kurma meningkat mencapai 15 persen saat Ramadan. Beragam jenis kurma seperti ajwa, sukari, medjool, khalas, safawi, bahri hingga ruthob dijual dengan harga mulai dari Rp60.000 hingga Rp350.000 per kilogram.
Penjualan Kurma di Pasar Tanah Abang Naik 15 Persen Selama Ramadan
Sabtu 21 Februari 2026 19:47 WIB
JAKARTA - Pedagang melayani pengunjungi yang ingin membeli kurma untuk berbuka puasa di pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (21/2/2026). Pembelian kurma meningkat mencapai 15 persen saat Ramadan. Beragam jenis kurma seperti ajwa, sukari, medjool, khalas, safawi, bahri hingga ruthob dijual dengan harga mulai dari Rp60.000 hingga Rp350.000 per kilogram.
