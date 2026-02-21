JAKARTA - Pedagang melayani pengunjungi yang ingin membeli kurma untuk berbuka puasa di pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (21/2/2026). Pembelian kurma meningkat mencapai 15 persen saat Ramadan. Beragam jenis kurma seperti ajwa, sukari, medjool, khalas, safawi, bahri hingga ruthob dijual dengan harga mulai dari Rp60.000 hingga Rp350.000 per kilogram.