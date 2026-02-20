JAKARTA - Senior Brand Manager Vaseline Melisa Caroline bersama Influencer Tasya Farasya dalam acara Vaseline Gluta-Hya Hydration Clinic di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Kampanye edukasi hidrasi kulit selama Ramadan digelar melalui “Gluta-Hya Hydration Clinic” di Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 20 Februari hingga 1 Maret 2026.

Program yang diinisiasi Vaseline bersama HALUU World dan SKIN+ Clinic ini bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga hidrasi kulit selama puasa untuk mencegah kulit kering dan kusam akibat berkurangnya asupan cairan.

Pengunjung dapat mengikuti pemeriksaan kulit, konsultasi dengan tenaga profesional, serta pengalaman interaktif yang mengedukasi perawatan kulit tubuh.