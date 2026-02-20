MAKASSAR - Umat Muslim menikmati momen berbuka puasa bersama di halaman Masjid Amirul Mukminin, Makassar, Kamis (19/2/2026). Masjid yang juga dikenal sebagai masjid terapung ini menjadi salah satu ikon religi di pesisir Pantai Losari. Suasana kebersamaan tampak hangat saat jamaah duduk berjejer menanti waktu magrib, menyantap hidangan takjil dan makanan berbuka yang telah disiapkan, sembari mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan.