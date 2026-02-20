JAKARTA - Pedagang beraktivitas saat banjir yang menggenangi Gedung Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Banjir setinggi sebetis hingga pinggang orang dewasa menggenangi Kompleks Pasar Cipulir pada dini hari, akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta serta daerah penyangga di hulu sungai sejak malam hingga menjelang pagi hari.

Genangan air tersebut menyebabkan aktivitas pedagang dan pengunjung terganggu, sementara sejumlah kios terpaksa menutup lebih awal untuk menghindari kerusakan barang dagangan.