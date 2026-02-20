Foto 1 / 5
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, saat menghadiri acara ?Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah? di Taman Bendera Pusaka, di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Pramono Anung dan Rano Karno mengakui ada tiga persoalan utama di Jakarta yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketiga persoalan itu yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.
Satu Tahun Kepemimpinan, Pramono - Rano Akui Tantangan Belum Usai
Jum'at 20 Februari 2026 21:45 WIB
JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, saat menghadiri acara “Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah” di Taman Bendera Pusaka, di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Pramono Anung dan Rano Karno mengakui ada tiga persoalan utama di Jakarta yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketiga persoalan itu yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.
