JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, saat menghadiri acara “Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah” di Taman Bendera Pusaka, di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Pramono Anung dan Rano Karno mengakui ada tiga persoalan utama di Jakarta yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketiga persoalan itu yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.