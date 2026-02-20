Advertisement
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, saat menghadiri acara ?Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah? di Taman Bendera Pusaka, di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Pramono Anung dan Rano Karno mengakui ada tiga persoalan utama di Jakarta yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketiga persoalan itu yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.
HOME MULTIMEDIA Foto

Satu Tahun Kepemimpinan, Pramono - Rano Akui Tantangan Belum Usai

Jum'at 20 Februari 2026 21:45 WIB
JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, saat menghadiri acara “Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah” di Taman Bendera Pusaka, di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

 
Pramono Anung dan Rano Karno mengakui ada tiga persoalan utama di Jakarta yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketiga persoalan itu yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.
