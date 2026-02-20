Advertisement
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, saat ribuan umat Muslim menunaikan Shalat Jumat berjamaah, Jumat (20/2/2026).
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, saat ribuan umat Muslim menunaikan Shalat Jumat berjamaah, Jumat (20/2/2026).
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, saat ribuan umat Muslim menunaikan Shalat Jumat berjamaah, Jumat (20/2/2026).
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, saat ribuan umat Muslim menunaikan Shalat Jumat berjamaah, Jumat (20/2/2026).
Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, saat ribuan umat Muslim menunaikan Shalat Jumat berjamaah, Jumat (20/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Ribuan Umat Muslim Tunaikan Shalat Jumat Pertama Ramadan 1447 H di Masjid Istiqlal

Jum'at 20 Februari 2026 21:45 WIB
JAKARTA - Suasana khidmat menyelimuti Masjid Istiqlal, Jakarta, saat ribuan umat Muslim menunaikan Shalat Jumat berjamaah, Jumat (20/2/2026). Ibadah ini menjadi pelaksanaan Shalat Jumat pertama di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, yang diikuti jemaah dari berbagai wilayah dengan penuh kekhusyukan.

 
Bertindak sebagai khotib, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Yusuf Siddik, menyampaikan khutbah bertema “Spirit Ramadan: Menjaga Keseimbangan Jasmani dan Rohani”. Ia mengajak umat Islam menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan sekaligus menjaga kesehatan fisik melalui pola hidup seimbang.
 
Shalat Jumat dipimpin imam Muzakkir Abdurrahman. Ibadah berlangsung tertib dan lancar dengan pengamanan serta pengaturan jemaah yang baik, mencerminkan kesiapan pengelola masjid dalam melayani umat selama bulan suci Ramadan.
