Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (PUI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (20/02/2026).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (PUI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (20/02/2026).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (PUI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (20/02/2026).
Wapres Ajak PUI Perkuat Persatuan dan Kawal Pembangunan Nasional

Jum'at 20 Februari 2026 21:44 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (PUI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (20/02/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya peran strategis ormas Islam dalam memperkuat persatuan umat, menjaga konsolidasi kebangsaan, serta mengakselerasi pembangunan nasional.

 
Audiensi ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
 
Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin, menyampaikan bahwa pertemuan ini sekaligus menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru serta peneguhan komitmen PUI untuk terus bersinergi dan mendukung agenda pembangunan nasional.
 
Turut hadir jajaran pengurus PUI, di antaranya K.H. Maman Abdurrahman, Irfan Ahmad Fauzi, K.H. Nurihsan Zaidi, dan Dr. Kana Kurniawan.
 
Foto: Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
