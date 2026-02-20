JAKARTA - VIVA Apotek menegaskan komitmennya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan berpartisipasi sebagai mitra pendukung dalam kegiatan Mangrove Planting Ceremony, Jumat (13/2/2026). Kegiatan diawali di Tzu Chi Center, Pantai Indah Kapuk, dan dilanjutkan dengan penanaman mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Mangrove Angke.

Inisiatif kolaboratif lintas sektor ini merupakan kontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14: Life Below Water. Acara turut dihadiri Guest of Honor Siswono Yudo Husodo yang mengapresiasi keterlibatan sektor swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Sebagai perusahaan ritel farmasi, VIVA Apotek memandang keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Partisipasi ini juga menjadi langkah strategis perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional dan tata kelola bisnis.

“VIVA Apotek berkomitmen menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Penanaman mangrove ini merupakan langkah konkret mendukung mitigasi perubahan iklim serta pelestarian ekosistem pesisir,” ujar Chief Marketing Officer VIVA Apotek, Amanda Mardatillah.

Ekosistem mangrove berperan penting dalam menyerap karbon, mencegah abrasi, dan menjaga keanekaragaman hayati laut. Ke depan, VIVA Apotek akan terus menghadirkan inisiatif berkelanjutan yang selaras dengan standar ESG dan praktik bisnis bertanggung jawab guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.