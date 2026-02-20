Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Kegiatan diawali di Tzu Chi Center, Pantai Indah Kapuk, dan dilanjutkan dengan penanaman mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Mangrove Angke.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Kegiatan diawali di Tzu Chi Center, Pantai Indah Kapuk, dan dilanjutkan dengan penanaman mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Mangrove Angke.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Kegiatan diawali di Tzu Chi Center, Pantai Indah Kapuk, dan dilanjutkan dengan penanaman mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Mangrove Angke.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Perusahaan Ritel Farmasi Dukung Pelestarian Pesisir Lewat Aksi Tanam Mangrove

Jum'at 20 Februari 2026 21:44 WIB
A
A
A
 
JAKARTA - VIVA Apotek menegaskan komitmennya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan berpartisipasi sebagai mitra pendukung dalam kegiatan Mangrove Planting Ceremony, Jumat (13/2/2026). Kegiatan diawali di Tzu Chi Center, Pantai Indah Kapuk, dan dilanjutkan dengan penanaman mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Mangrove Angke.
 
Inisiatif kolaboratif lintas sektor ini merupakan kontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14: Life Below Water. Acara turut dihadiri Guest of Honor Siswono Yudo Husodo yang mengapresiasi keterlibatan sektor swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir dan laut.
 
Sebagai perusahaan ritel farmasi, VIVA Apotek memandang keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Partisipasi ini juga menjadi langkah strategis perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional dan tata kelola bisnis.
 
“VIVA Apotek berkomitmen menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Penanaman mangrove ini merupakan langkah konkret mendukung mitigasi perubahan iklim serta pelestarian ekosistem pesisir,” ujar Chief Marketing Officer VIVA Apotek, Amanda Mardatillah.
 
Ekosistem mangrove berperan penting dalam menyerap karbon, mencegah abrasi, dan menjaga keanekaragaman hayati laut. Ke depan, VIVA Apotek akan terus menghadirkan inisiatif berkelanjutan yang selaras dengan standar ESG dan praktik bisnis bertanggung jawab guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
UNICEF & WWF Terima Donasi untuk Pendidikan Usia Dini & Penanaman Mangrove