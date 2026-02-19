Foto 1 / 4
Sabrina Chairunnisa?mencatat debut perdananya di New York Fashion Week bersama Modest Now. Ia tampil sebagai muse sekaligus pembuka acara dan sukses menarik perhatian media internasional.
Sabrina Chairunnisa?mencatat debut perdananya di New York Fashion Week bersama Modest Now. Ia tampil sebagai muse sekaligus pembuka acara dan sukses menarik perhatian media internasional.
Sabrina Chairunnisa?mencatat debut perdananya di New York Fashion Week bersama Modest Now. Ia tampil sebagai muse sekaligus pembuka acara dan sukses menarik perhatian media internasional.
Sabrina Chairunnisa?mencatat debut perdananya di New York Fashion Week bersama Modest Now. Ia tampil sebagai muse sekaligus pembuka acara dan sukses menarik perhatian media internasional.
Langkah Perdana Sabrina Chairunnisa di New York Fashion Week Tuai Apresiasi
Kamis 19 Februari 2026 23:50 WIB
Sabrina Chairunnisa mencatat debut perdananya di New York Fashion Week bersama Modest Now. Ia tampil sebagai muse sekaligus pembuka acara dan sukses menarik perhatian media internasional.
Kemampuannya berlenggak-lenggok di atas runway mendapat apresiasi, sejalan dengan pengalamannya sebagai Runner Up 3 Puteri Indonesia 2011.
