Sabrina Chairunnisa mencatat debut perdananya di New York Fashion Week bersama Modest Now. Ia tampil sebagai muse sekaligus pembuka acara dan sukses menarik perhatian media internasional.

Kemampuannya berlenggak-lenggok di atas runway mendapat apresiasi, sejalan dengan pengalamannya sebagai Runner Up 3 Puteri Indonesia 2011.