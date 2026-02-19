JAKARTA - Sejumlah warga berswafoto dengan menunjukkan makanan yang baru saja dibeli di Bazar Takjil Ramadan 1447 H Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Bazar Takjil Bendungan Hilir (Benhil) menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta untuk berburu hidangan berbuka puasa. Setiap Ramadan, kawasan ini dipenuhi beragam pilihan takjil, mulai dari menu tradisional hingga kuliner kekinian yang menarik minat masyarakat.

Bazar ini tidak hanya dikenal sebagai pusat kuliner Ramadan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Kehadirannya membantu pelaku usaha kecil meningkatkan pendapatan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di kawasan sekitar.