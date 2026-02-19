Foto 1 / 5
Umat muslim mengikuti buka puasa bersama perdana yang disediakan Masjid Istiqlal di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Masjid Istiqlal Sediakan Hingga 10 Ribu Paket Buka Puasa Gratis Selama Ramadhan 1447 H
Kamis 19 Februari 2026 23:52 WIB
JAKARTA - Umat muslim mengikuti buka puasa bersama perdana yang disediakan Masjid Istiqlal di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, Masjid Istiqlal menyediakan sebanyak 4.000 hingga 5.000 paket nasi kotak pada hari Senin hingga Kamis sementara Jumat, Sabtu, Minggu disediakan antara 7.000 sampai 10.000 paket nasi kotak sebagai menu untuk buka puasa gratis.
