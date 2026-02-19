JAKARTA - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) resmi memiliki Ketua Umum baru periode 2026–2029. Suroso Isnandar, Direktur EBT PT PLN (Persero), terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) MKI dan menggantikan Evy Haryadi yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Usai terpilih, Suroso menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menyebut jabatan tersebut sebagai amanah besar, terutama dalam mendukung proses transisi energi nasional. Suroso juga mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan periode 2023–2026 di bawah kepemimpinan Evy Haryadi dan Sekretaris Jenderal Arsyadany G. Akmalaputri, termasuk atas kontribusi Dewan Pakar yang menyusun Buku Putih MKI.

Menurutnya, MKI yang telah berdiri sejak 1998 dan beranggotakan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pelaku usaha, pemerintah, hingga akademisi—memiliki peran strategis sebagai forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi sektor ketenagalistrikan. Ke depan, MKI diharapkan semakin aktif menjadi motor penggerak pengembangan industri ketenagalistrikan dan transisi energi.

Sejalan dengan pengesahan RUPTL, Suroso menegaskan implementasi energi hijau akan menjadi salah satu fokus utama MKI periode 2026–2029. Ia mengajak seluruh elemen organisasi memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendukung realisasi transisi energi dengan tetap mengedepankan kedaulatan energi nasional dan penguatan industri dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Umum MKI periode 2023–2026, Evy Haryadi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus atas kerja sama selama tiga tahun terakhir. Ia berharap di bawah kepemimpinan Suroso, MKI semakin maju dan kontribusinya bagi sektor ketenagalistrikan nasional semakin nyata, khususnya dalam mewujudkan target transisi energi Indonesia.