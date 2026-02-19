Nestle Indonesia mengajak mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di seluruh Indonesia mengikuti #GreenGeneration Sustainability Business Case Competition. Kompetisi ini dirancang untuk mendorong generasi muda menjadi agen perubahan dalam pengelolaan kemasan yang lebih sirkular dan bertanggung jawab. Puncak acara digelar pada 16 Februari 2026 melalui presentasi final secara luring di hadapan dewan juri dari kalangan pelaku industri dan pengelola lingkungan.

Adapun dewan juri yang terlibat antara lain Chair of the Management Board Indonesia Packaging Recovery Organization Reza Andreanto; CEO & Co-Founder Rekosistem Ernest Layman; Head of Packaging Nestle Indonesia Emiliana Yulianti; serta Founder & CEO Waste4Change M. Bijaksana Junerosano.

Mengusung tema “Building Circular and Sustainable Systems for Everyday Products”, program ini mendorong generasi muda menghadirkan solusi atas permasalahan sampah kemasan. Lebih dari 3.600 mahasiswa dari berbagai latar belakang akademik di seluruh Indonesia, tergabung dalam 1.355 tim, mengikuti proses seleksi yang menitikberatkan pada kualitas ide, relevansi terhadap tantangan nasional, serta potensi implementasi.

Ajang ini digelar untuk menjawab tantangan kemasan berkelanjutan di Indonesia yang tidak hanya terkait desain dan material, tetapi juga kesenjangan antara potensi daur ulang dan realitas pengelolaan sampah pasca-konsumsi.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mencatat Indonesia menghasilkan lebih dari 37 juta ton sampah per tahun, dengan plastik menyumbang sekitar 19 persen. Namun tingkat daur ulang baru sekitar 14 persen dan sekitar 40 persen sampah belum terkelola optimal, sehingga diperlukan inovasi, penguatan sistem, dan partisipasi masyarakat.