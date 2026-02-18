Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Harga Telur Ayam Naik Jelang Ramadan

Rabu 18 Februari 2026 22:44 WIB
JAKARTA - Dua warga memilih telur ayam di pasar modern, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (18/2/2026).

 
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui harga dua komoditas pangan strategis masih berada di atas ketentuan pemerintah jelang bulan Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Minyakita dan telur ayam ras tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).
 
Harga rata-rata nasional telur ayam ras di level Rp30.750 per kilogram, naik tipis di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram. Minyakita saat ini dibanderol Rp16.020 per liter, masih lebih tinggi dari HET Rp15.700 per liter. 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
